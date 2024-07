La Francia batte 1-0 il Belgio e vola ai quarti | autogol a 5 minuti dalla fine

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Laaccede aidi finale di Euro 2024. I Bleus di Didier Deschamps hanno battuto 1-0 ilnel match degli ottavi disputato a Dusseldorf. Decisiva l'autorete di Vertonghen, su tiro di Kolo Muani, a cinquedal termine. Laaffronterà neila vincente di Portogallo-Slovenia. Laè apparsa presente durante il match ma comunque non molto precisa. All'inizio, infatti, la partita è sembrata essere nelle mani della squadra transalpina, che però non è riuscita a creare particolari occasioni da gol. La prima occasione è stata quella del, con la punizione di De Bruyne che, deviata da un giocatore francese, costringe Maignan alla parata con i piedi. A quel punto i Bleus rispondono con Thuram che - liberato in area dal cross di Kounde - colpisce di testa ma non trova per poco la porta.