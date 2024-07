Inter Marotta | Ottimi acquisti quelli di Zielinski e Taremi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Beppe, neo presidente dell’, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole: “La Juventus? Bisogna sempre annoverarla nella griglia delle pretendenti. E’ cambiato qualcosa per me con la nomina a presidente? Mi responsabilizza ancora di più, ma l’obiettivo resta sempre quello di fare molto bene per l’”. Che mercato ci dobbiamo aspettare per l’? “Niente di particolare. Abbiamo agito velocemente grazie anche al lavoro di Ausilio e Baccin. Come sapete abbiamo sottoscritto i contratti con, la squadra è già competitiva. Adesso va definito il portiere in entrata (Martinez, ndr), poi la squadra è pronta per partire. Al netto ovviamente se succederà qualcosa, ma direi di no”. In passato una cessione di un big era quasi obbligatoria: è cambiato qualcosa con Oaktree? “La sopravvivenza la si ha anche curando gli aspetti di bilancio, non abbiamo delle necessità.