Il primo turno è di Marine | La fine di Macron E lui lancia l' ammucchiata

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tutto come ampiamente previsto. Ildelle elezioni legislative in Francia vede la netta prevalenza del Rassemblement National guidato daLe Pen che gli exit poll, quando andiamo in stampa, accreditano al 33,5%. Si tratterebbe di una crescita di ulteriori 3 punti rispetto al risultato, già molto positivo, delle elezioni europee. Il Nuovo Fronte Popolare, cartello dei movimenti di sinistra (dai socialisti riformisti ai melanchonisti e gli ecologisti) si attesta al 28,5%. Fermo a poco più del 20 la coalizione «Ensemble», che fa capo al Presidente Emmanuel. Unpartecipatissimo con l'ultima previsione che segnava circa il 65% di aventi diritto al voto che si sono recati alle urne (18% in più rispetto al 2022). Ora, quindi, occhi puntati al round del ballottaggio, dove accederanno quei partiti che hanno superato il 12,5% dei consensi, a meno che nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta al