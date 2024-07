I coniugi Mastella vicini alle nozze d’oro | l’affetto sui social

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto Clemente e Sandra sono in procinto di festeggiare un traguardo straordinario: le nozze d'oro. Il primo cittadino ieri ha condiviso sui social una dolce foto per celebrare i loro 49 anni di matrimonio: "Io avevo 28 anni e lei 22. Lei era bellissima io non male. Una storia d'amore che continua fino a quando la Provvidenza lo vorrà" ha scritto il sindaco. Il post ha immediatamente suscitato un'ondata di affetto da parte di amici e cittadini che hanno espresso i loro auguri e complimenti alla coppia.