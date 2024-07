House of the Dragon 2 la recensione del terzo episodio | la crisi di Daemon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ildella seconda stagione diof the(2x03) ci mostra ancora di più gli schieramenti e i dissidi interni tra i Neri e i Verdi, i dissidi interni dei Targaryen ma soprattutto dei confronti che porteranno a delle svolte decisive. Dal 1° luglio su Sky e NOW. Un campo immenso nella campagna di Westeros e dei giovani cavalieri che si azzuffano e provocano a vicenda, per finire nel sangue. Inizia così ildella seconda stagione diof the(2x03), proprio come aveva fatto la premiere, facendoci credere di allontanarci dal fulcro dell'azione, ovvero Approdo del Re e Roccia del Drago, mentre in realtà è proprio lì che la storia ci (ri)porta, come solo gli americani sanno fare, a partire dallo showrunner Ryan Condal.