Grande Fratello che fine hanno fatto i protagonisti dell’ultima edizione? Chi è tornato nel dimenticatoio e chi prova ad emergere

(Di lunedì 1 luglio 2024) Chedell'ultimadel? Un tempo ce lo si chiedeva a distanza di anni, oggi si perdono le tracce dei concorrenti dei reality show già nel giro di poche settimane. Se poi a questo si aggiunge che quella appena passata è stata l'con gli ascolti peggiori di sempre, si comprende quanto l'oblio sia dietro l'angolo. E infatti nessuno dei concorrenti ha avuto alcun riscontro occupazionale degno di nota in televisione. Tranne chi aveva già in atto trattative. Samira Lui - Ha ricoperto il ruolo di valletta non parlante nel quiz 'La ruota della fortuna'. Beatrice Luzzi - E' una delle poche che, avendo varie attività già prima del reality show, ha usato il programma come vetrina e quindi sta partecipando a eventi, dibattiti e progetti.