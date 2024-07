Gilberto Gil l’annuncio | Mi ritiro dalle scene

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024)Gil getta nello sconforto tutti i suoi fan con un annuncio inatteso. Uno dei più grandi rappresentanti della storia della musica brasiliana ha infatti annunciato il suocon un ultimo tour di addio che si terrà nel 2025. In quella occasione Gil si esibirà non solo in Brasile, ma anche negli Usa ed in Europa. L’artista ha comunque precisato che continuerà comunque a registrare nuovi brani.Leggi anche: Inferno in Brasile, il clima “impazzito” provoca inondazioni, morti e dispersi. Crolla una diga, decine di vittime (DUE VIDEO) La carriera diGilGil, il cui vero nome èPassos Gil Moreira, è nato a Salvador il 26 giugno del 1942. La sua luminosa carriera ha avuto inizio proprio a Bahia negli anni Sessanta.