Ferrovie chiusura della linea Faentina | 16 sindaci preoccupati per disagi ai cittadini

(Di lunedì 1 luglio 2024) Firenze, 1 luglio 2024 –Lapreoccupa i. “In qualità die Sindache dell’area del Mugello,Valdisieve e dei territoriferroviaria– scrivono nel comunicato congiunto - siamo in attesaconvocazione per la riunione, che tramite stampa sappiamo essere stata fissata per mercoledì 3 luglio dall'assessore regionale alla viabilità e ai trasporti. Laferroviariain concomitanza con ladel tratto stradale di Via Bolognese creerà grandi, ricordando che l'altro tratto di collegamento con Firenze, la302, ha in corso due cantieri e un restringimento di carreggiata tramite semaforo. Inoltre laferroviaria Via Pontassieve presenta problematiche relative a cancellazioni improvvise dei treni, continui ritardi evari a causa di problemi legati a materiale rotabile vetusto e alle infrastrutture.