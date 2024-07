Ecco come proteggersi dal caldo africano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Restare chiusi in casa nelle ore di maggior calura, ma anche indicazioni sull’opportunità di riprogrammare i turni di chi lavora all’aperto, pause più frequenti e un occhio alle previsioni meteo. Con l’arrivo dell’estate l’assessorato al diritto alla salute della Regione Toscana richiama l’attenzione sulle ondate di calore e sugli effetti che potrebbero avere sulla salute delle persone anziane, dei fragili ma anche dei lavoratori. Agli anziane si suggerisce di rinfrescare i locali della casa alle prime ore del mattino e, durante la giornata, di non esagerare con l’aria condizionata. Si ricorda di soggiornare nelle stanze più fresche e ventilate. Per quanto riguarda l’alimentazione si ricorda l’importanza di una dieta leggera, a base di frutta, verdura e pesce, evitando alcol e caffeina, mentre è raccomandata una costante idratazione.