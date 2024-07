Due vittime sul lavoro in Sicilia e in Toscana Un terzo operaio ricoverato in rianimazione a Reggio Calabria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Altri morti sulnella giornata di oggi. Unè deceduto stamane all’interno di un’azienda vinicola lungo la strada provinciale Comiso-Chiaramonte, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di 53 anni, è rimasto schiacciato da un Tir durante una manovra nel piazzale di pertinenza dell’azienda Avide. Sono intervenute l’ambulanza del 118 ed è stato attivato l’elisoccorso. Ma l’è morto sul luogo dell’incidente. In provincia di Lucca, sulle colline di Piertrasanta, un 32enne è invece morto a causa del ribaltamento di un trattore che lo ha schiacciato. L’uomo aveva appena terminato i lavori di sfalcio e stava scendendo quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo è finito fuori strada capovolgendosi in una scarpata.