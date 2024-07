Due Mari quel tratto pieno di buche Percorso a ostacoli Orgia-Filetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lo scorso 16 aprile, proprio in coincidenza con il sopralluogo del presidente della Regione Giani e del commissario straordinario Simonini sui cantieri del raddoppio, si verificò un tremendo incidente all’altezza del borgo di. A conferma dell’estrema pericolosità di undi strada in attesa del completamento del raddoppio della Siena-Grosseto. E forse anche per questo - ma non sarebbe certo un motivo valido - lasciato in condizioni che definire precarie è poco, tanto più per un’arteria a grande scorrimento come la Due. Il primolo che va dalla fine delle quattro corsie verso Siena all’incrocio per-Bagnaia, è da mesi in condizioni critiche, con il manto di asfalto seriamente danneggiato. Avvallamenti e vere e propriecostellanobreve tracciato, in particolare proprio nella zona dell’incrocio e subito dopo la rotonda in direzione Siena.