Calciomercato Inter ufficializzati 5 ‘divorzi’ | in 4 ancora in Serie A!

(Di lunedì 1 luglio 2024) Giornata di annunci suldell’. In attesa di chiudere i prossimi colpi in entrata, il club nerazzurro ha ufficializzato le partenze. “Dopo tre stagioni e mezzo con la maglia nerazzurra, Stefano Sensi e l’si salutano. Il centrocampista era tornato a vestire la magliaista nell’estate del 2023, dopo aver giocato in nerazzurro dal 2019 al gennaio 2022. Sensi con l’è tornato a conquistare lo Scudetto, come già avvenuto nel 2021. Il centrocampista, che nell’ultima stagione ha collezionato 5 presenze, saluta i colori nerazzurri con due tricolori, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia: 57 le presenze totali, con 4 gol. A Sensi, due volte campione d’Italia in nerazzurro, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famigliaista”.