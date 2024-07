Calciomercato Bologna | anche Liverpool e Arsenal su Calafiori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilvuole tenersi stretto Riccardoma non sarà semplice. Se in Italia c’è la Juventus sulle tracce del difensore, le sue prestazioni a Euro2024 hanno attiratole attenzioni dei club della Premier League. Secondo il Daily Express infatti, l’in particolare starebbe riflettendo sulla possibilità di farsi avanti per il 22enne difensore, una mossa che potrebbe portare all’addio di Jakub Kiwior, a sua volta nel mirino di Juve e Milan. Mail nuovo ds del, Richard Hughes, è un grande estimatore di, tanto che lo seguiva già quando lavorava al Bournemouth. Occhioal Chelsea, che però prima deve cedere qualcuno, con Badiashile come primo indiziato, e al West Ham. Ad ogni modo ilnon si priverà a cuor leggero del giocatore e avrebbe fissato il prezzo attorno ai 50 milioni di euro,considerando la percentuale sulla rivendita da versare al Basilea.