Bellucci-Shelton oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Mattiase la vedrà contro Bennel primo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Il lombardo classe 2001, numero 150 del ranking mondiale, è reduce dal tabellone di qualificazione, in cui si è distinto egregiamente portando a casa tutte e tre le partite. Nel mirino ora c’è la prima vittoria della carriera in un Major, lui che lo scorso maggio si è arreso solamente in cinque set nel suo debutto Slam sul rosso del Roland Garros contro l’americano Frances Tiafoe. Adesso sul suo cammino c’è un altro tennista a stelle e strisce, quattordicesima forza del tabellone. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche secondo le quote dei bookmakers partirà sfavorito ma assolutamente non battuto nei confronti del mancino statunitense.