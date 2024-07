Ambiente e verde urbano | l’iniziativa del gruppo consiliare Arezzo 2020

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 –delprevista martedì 2 luglio alle 17 al cas di Villa Severi “Le problematiche ambientali diventano sempre più attuali e ogni città è chiamata a dare risposte in linea con questa esigenza. L’amministrazione comunale propaganda politiche ‘green’ o accordi europei di cui non è ancora chiara la portata. Intanto dimostra ripetutamente con alcuni interventi di non aver a cuore il. Sviluppare il patrimonio arboreo, procedere con una corretta manutenzione, incrementare gli investimenti in questo settore, pianificare il futuro delè un segno distintivo di un’amministrazione che è consapevole di quanto sia importante tutto ciò per il clima, la vivibilità della città, le relazioni sociali.