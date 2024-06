Wimbledon 2024 Novak Djokovic | Il ginocchio ha risposto bene nessuna ricaduta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024), dopo una buona settimana di allenamenti sui campi in erba dell’All England Club, ha ottenuto le risposte che cercava e parteciperà dunque al torneo di. Il fuoriclasse serbo, numero 2 del ranking mondiale, è reduce dall’operazione al menisco deldestro effettuata tre settimane fa a causa dell’infortunio rimediato al Roland Garros. “Ilha, non ho avuto. Perché, dunque, non darmi una possibilità? Sono arrivato domenica. È stata una settimana molto buona di allenamenti. Soprattutto negli ultimi tre giorni mi sono allenato intensamente giocando punti e set con Sinner, Frances Tiafoe, ieri con Medvedev, poi una doppia sessione con Emil Ruusuvuori, e oggi con Rune“, spiega il sette volte vincitore dei Championships.