Tour de France 2024 Kévin Vauquelin | Non pensavo di riuscire ad arrivare in fondo Solo partecipare era un sogno…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024)si prende la più bella soddisfazione della carriera trionfando nella seconda tappa delde. Il transalpino dell’Arkéa – B&B Hotels sfrutta alla grande l’indifferenza delle squadre dei favoriti per il successo di frazione, scatta sulle prime rampe dell’ultima ascesa sul San Luca e fa la differenza su tutti i suoi compagni di fuga. Picchiata su Bologna di pura gioia per ilse, con i Galletti che fanno due su due in queste prime giornate della Grande Boucle. Giornata partita da Cesenatico per l’omaggio a Marco Pantani, e terminata nel capoluogo emiliano preso d’assalto dalla gente. Il classe 2001 si esalta sulle pendenze estreme, e dopo il secondo posto alla Freccia Vallone sul Muro di Huy, sulla rampe del San Luca vive probabilmente la giornata più bella della sua vita.