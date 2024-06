Sommer | Non ho consolato i miei compagni all’Inter Penso alla Svizzera

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024)dopo la vittoria dellache è valsa, purtroppo, l’eliminazione dell’Italia da Euro2024, in un’intervista rilasciata al quotidiano TZ, il portiere nerazzurro ha espresso tutta la sua gioia, rispondendo anche a una domanda legata ai suoi. I– Yannha risposto così a una domanda del collega svizzero: «dell’Inter? Non c’è stato bisogno, sono contento per com’è andata e come abbiamo giocato. Per loro è stato deludente, ma ora guardoprossima partita. Ai quarti di finale ci aspetta un avversario completamente diverso». Laelimina l’Italia, maresta con i piedi per terra DOPO L’ITALIA –risponde a una domanda riguardo il percorso della sua Nazionale: «tra le favorite della competizione? Procediamo passo dopo passo.