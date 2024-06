Riccione | ho perso il documento va dai carabinieri per la denuncia e in mezzo al passaporto ha la cocaina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 30 giugno 2024) Davvero un episodio molto singolare, per certi versi tragicomico, quello che è accaduto ae che ha portato come conseguenze unaper un 31enne del luogo. I fatti Un 31ennese si era presentato alla Stazioneperre lo smarrimento di undi identità. Una volta arrivato alla Stazione, ha tirato fuori dal suo portafogli ilper consegnarlo al Carabiniere in servizio il quale, sbigottito – verificandolo – si è accorto immediatamente che tra i fogli dello stesso, c’era una bustina in plastica contenente polvere rosa. Ovviamente, la sostanza è stata immediatamente sottoposta ad analisi e, il risultato, era senza dubbio che si trattava di ‘rosa’. Le conseguenze Il 31enne – a quel punto – è stato sottoposto a perquisizionenale, cosa che ha consentito di trovare nelle sue tasche anche un coltello che – chiaramente – gli è stato sequestrato, così come la