Quanto costa una casa al mare nelle località più richieste | Forte dei Marmi al top con 10 000 euro mq

(Di domenica 30 giugno 2024) Il costo di unaalvaria sensibilmente in base a una serie di parametri, il primo dei quali è certamente la location: a parità di tipologia di immobile, comune prescelto e distanza dalfanno la differenza spingendo il prezzo d’acquisto all’insù anche di 5 volte. Di seguito uno studio che compara la variazione di prezzi al metro quadro per le case ala seconda del comune, dalla distanza dalla riva e rispetto all’andamento del mercato immobiliare di 5 anni fa.dipiù costose, il podio Lo studio è stato condotto da Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it. Dall’analisi dei dati risulta che la location più cara d’Italia per le case alrisulta esseredei, in provincia di Lucca in Toscana.