Ketamina in pillole per curare la depressione la scoperta degli scienziati che ora studiano come evitarne l’uso ricreativo

(Di domenica 30 giugno 2024) La parabola dellacontinua: da tranquillante per cavalli a sostanza ricreativa e rilassante, e ora, anche farmaco contro la. Proprio quest’ultimo èdella sostanza su cui si stanno concentrando i ricercatori che hanno scoperto che l’analgesico-dissociativo può dare sollievo a coloro che soffrono di gravi forme di. Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Medicine, laha mostrato effetti benefici in 150 pazienti che non avevano risposto ad altri antidepressivi. Inoltre, finora somministrata per via intravenosa in cliniche specializzate, la sostanza può essere adattata in forma di, semplificando di gran lunga l’accesso alla cura per tutti i pazienti che ne hanno bisogno. «Il fatto che potenzialmente si possa somministrarla a casa rende improvvisamente questo farmaco molto più facile da utilizzare», ha affermato l’autore principale dello studio, Paul Glue, psichiatra dell’Università di Otago a Dunedin, in Nuova Zelanda.