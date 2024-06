Inghilterra-Slovacchia Southgate punta su Mainoo! Le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024)in campo alle 18, ottavo di finale di Euro2024. Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo per assicurarsi un posto nei quarti di finale. TUTTO PRONTO – Inconferma il modulo 4-2-3-1, affidandosi all’esperienza di Jordan Pickford tra i pali e a una difesa solida con Walker e Trippier sugli esterni e Stones e Guehi centrali. A centrocampo, la coppia formata dae Rice garantirà equilibrio e copertura, mentre il talento di Bellingham, Saka e Foden sosterrà il capitano Harry Kane in attacco. Francesco Calzona opta invece per un 4-3-3 con Dubravka tra i pali, una difesa composta da Pekarik, Vavro, Skriniar e Hancko, e un centrocampo formato da Kucka, Lobotka e Duda. In attacco, il trio Schranz, Strelec e Haraslin cercherà di mettere in difficoltà la retroguardia inglese.