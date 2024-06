In Egitto il primo treno di lusso Made in Italy di Arsenale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Egypt National Railway (Enr), la società di sviluppo e ente di governo dell'autorità ferroviaria nazionale egiziana, e, società italiana che opera nel settore dell'ospitalità di, hanno siglato l'accordo per la realizzazione deldiininche sarà realizzato negli stabilimenti italiani di. L'accordo è stato siglato dal presidente di Enr, Mohamed Amer Abdel Aziz, e dall'amministratore delegato di, Paolo Barletta, alla presenza, delministro d'Mostafa Madbouly, del ministro dei Trasporti Kamel Al-Wazir e dell'ambasciatore d'Italia inMichele Quaroni, in concomitanza con la conferenza degli investimenti-Eu. Si tratta del quarto progetto internazionale per le crociere disu rotaia di, dopo gli annunci in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Uzbekistan.