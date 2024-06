I Cesaroni 7 si farà | l’annuncio di Claudio Amendola Torna la serie cult di Canale5

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Sono passati 10 anni dall’ultimo episodio, ma ora è ufficiale: “I” torneranno con la settima stagione. Conferma il tuttoche, ospite del Btc, ha detto: “A novembre saremo sul set per girare I7”. Il filo del racconto di questa famiglia allargata che è stata tra quelle di maggior successo in tv, riprenderà da dove gli spettatori l’avevano lasciata. “I nuovi episodi dovrebbero andare in onda entro il 2025”, spiegato l’attore. La famosissimaromana, ambientata alla Garbatella, è stata trasmessa su Canale 5 dal 2006 al 2014 e aveva come protagonista proprio, che ricopriva il ruolo di Giulio, mentre Elena Sofia Ricci interpretava il ruolo della sua ex Lucia Liguori. I due si ritrovavano spesso insieme sotto lo stesso tetto con i rispettivi figli.