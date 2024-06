Gravina non si dimette | Non scappo Riflessione dipende da alcune norme

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024), presidente della FIGC, non sie così anche Spalletti. Lo annuncia in conferenza stampa all’indomani dell’imbarazzante eliminazione dell’Italia agli Europei, annunciando di voler combatterefra cui lo “scarso” spazio dato alle nazionali. I RINGRAZIAMENTI – Gabrieleesordisce così dopo il disastro dell’Italia: «Credo sia giusto ringraziare tutti quelli che hanno dato un contributo significativo di lavoro per questo appuntamento. Mi riferisco a tutti i collaboratori, che in questi trenta giorni si sono impegnati per consentire la buona riuscita. È una giornata particolare, il nostro appuntamento con gli Europei si è concluso ieri. Tanti sentimenti e tante emozioni si accavallano, ma personalmente e un po’ tutti siamo dispiaciuti per non aver potuto riconsegnare o comunque dare a tutti i tifosi italiani quella gioia che meritavano e che comunque meritano.