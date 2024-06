Grande Fratello nella Casa anche una tronista di Uomini e Donne e il suo ex fidanzato? Il rumor

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 30 giugno 2024) Sembra ieri che Alfonso Signorini annunciava la vittoria di Perla Vatiero, facendo chiudere porte e finestre allapiù spiata e ambita d’Italia e invece già fervono i preparativi per la prossima edizione del. Come già accaduto lo scorso anno, a varcare la porta rossa di Cinecittà non saranno solo i personaggi più o meno famosi alpubblico, magente comune. I casting per cercare gli aspiranti gieffini pronti a entrare alsono già iniziati da diverse settimane. Chi saranno invece i personaggi Vip pronti a mettersi in gioco? Nei giorni scorsi si era parlato di Vera Gemma, l’attrice figlia d’arte già vista a Pechino Express e a L’Isola dei Famosi. Nelle scorse ore invece alcunidarebbero in lizza per entrare nel reality showuna protagonista di un’edizione passata di, l’exGiulia Cavaglià.