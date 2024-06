F1 GP Austria i pronostici per il Gran Premio e le strategie di gara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Spielberg (), 30 giugno 2024 - La Formula 1 si prepara ad accendere i motori per l'ultimo giorno del fine settimana deld'. Al Red Bull Ring andrà in scena ladomenicale di questo appuntamento del mondiale, dopo che le monoposto si sono già cimentate in due giorni molto densi di eventi. In questo che è stato un week-end di Sprint Race, Max Verstappen ha brillato di luce propria su una RB20 tornata agli splendori di inizio stagione, mentre la Ferrari continua a navigare tra mille difficoltà. Vediamo cosa ci si potrà aspettare dalla corsa di oggi, dopo aver fatto un breve recap di quanto accaduto fino a ieri pomeriggio. Il venerdì e il sabato a Spielberg Il format del fine settimana di Sprint Race lascia con sé sempre un po' di confusione, una volta che si giunge alla domenica delvero e proprio.