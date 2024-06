Cucciolo di ghepardo trasferito a un’altra famiglia affidataria

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 30 giugno 2024) Un piccolo diè stato affidato a una nuovache lo ha accolto a ‘braccia aperte’ come se fosse figlio loro Buone notizie per ildidel giardino botanico di Cincinnati. Il piccolo in questi giorni ha trovato una nuova. Questo era l’unico figlio di una madre adottiva e, stando a quanto riportano dagli Stati Uniti, questo avrebbe rappresentato un rischio per la propria esistenza. Un comunicato dello zoo in cui si trovava spiega che: “Un singolosingleton non è sufficiente per garantire abbastanza stimolazione per produrre l’allattamento da parte della madre“. Proprio per garantirgli ulteriori possibilità di essere allattato, la direzione del parco ha deciso di affidarlo ad altri genitori della stessa specie che, in quel periodo, avevano dato alla luce dei cuccioli instruttura.