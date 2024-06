Come risolvere il problema dell’astensionismo La riflessione di Tivelli e Subiaco

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 30 giugno 2024)sostiene nel suo bel libro, “Maleducati. Educazione, disinformazione e democrazia in Italia” (Luiss Press), Mario Caligiuri, uno degli aspetti che più mancano alla società italiana è un vero progetto pedagogico. Sia sul piano dell’istruzione pubblica, che su quello di una sana pedagogia civile. Una necessità che appare evidente guardando i dati sulla astensione nel voto nelle scorse tornate elettorali. Anche di fronte ai risultati dei ballottaggi delle ultime elezioni amministrative abbiamo assistito alle ovvie euforie dei “vincitori” ed alle, più o meno mascherate, depressioni dei “perdenti”, ma pare che non si sia fatto tesoro degli esiti e dei sintomi che hanno caratterizzato le scorse regionali ed europee. Un fenomeno forte, diffuso e trasversalel’astensionismo (confermato e rafforzato dal voto sui ballottaggi per le amministrative) che attraversa diversi ceti, strati sociali, opinioni politiche dovrebbe preoccupare molto la gran parte delle forze politiche.