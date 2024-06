Carboni e il resto degli esuberi | l’Inter si ingegna per piazzarli! – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024)ha molti colpi di mercato in uscita da piazzare. Il più delicato è Valentin, ma ad esso si aggiungono tanti altri nomi. Di seguito il progetto della dirigenza nerazzurra. SISTEMAZIONI – Tra giovanissime promesse e numerosiquest’estate avrà un gran lavoro da fare. Sono tredici i giocatori che torneranno ad Appiano Gentile all’inizio del ritiro e che saranno agli ordini di Simone Inzaghi. Ma la dirigenza nerazzurro non ha certamente intenzioni di tenerli in casa nerazzurro tutti e a lungo. Come spiega l’edizione odierna di Corriere dello Sport, infatti,si sta impegnando a trovare una futura sistemazione a molti di essi ma non per tutti la missione è semplice da concludersi. Come per Valentin, in questo momento impegnato con l’Argentina nella Copa America.