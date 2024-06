Canton Ticino due morti e un disperso dopo un violento nubifragi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 30 giugno 2024) Duee ununo nel. I forti temporali in Vallemaggia hanno provocato una grossa frana in zona Fontana che vede impegnate nei soccorsi tutte le autoritàali. Le autorità svizzere comunicano che sono state recuperate dai soccorritori della Rega le salme di due persone, attualmente in fase di identificazione. In corso le ricerche di una terza persona che risulta dispersa. Crollato il ponte di Visletto.Leggi anche: Piogge torrenziali scatenano il caos nelle valli del Lanzo Una colonia estiva che accoglie settanta persone tra tutor e ospiti; risultava bloccata a Mogno, mentre a Peccia si trovano circa 300 persone, presenti per il locale torneo di calcio. In entrambi i casi nessuno ha riportato conseguenze.