Basket | Italia i precedenti nei Preolimpici passati Tra gioie e dolori fino all’impresa di Belgrado nel 2021

(Di domenica 30 giugno 2024) Non di solovivono i ricordi dell’nei varidisputati all’interno della sua storia cestistica. Si contano, infatti, numerose esperienze attraverso i differenti format che questi tornei di qualificazione hanno assunto nella storia. Andiamo a ripercorrerli, precisando che si parla solo dei tornei di qualificazione olimpica in quanto tali, non di quegli Europei che facevano da ingresso nella rassegna a cinque cerchi (nella storia è successo, casi notevoli furono Francia 1999 e Svezia 2003). Nel 1972, alla prima occasione in cui gli azzurri dovettero cimentarsi in un simile tentativo, era tutto profondamente diverso. Il Preolimpico, di fatto, era un torneo europeo di qualificazione che si giocava nei Paesi Bassi, e al quale l’partecipava con Ottorino Flaborea, Giulio Iellini, Carlo Recalcati, Mauro Cerioni, Massimo Masini, Renzo Bariviera, Marino Zanatta, Dino Meneghin, Pierluigi Marzorati, Enrico Bovone, Pino Brumatti e Giorgio Giomo, allenatore Giancarlo Primo.