Argenta si conferma ’ciclabile’ Al Comune assegnati 3 bikesmile

(Di domenica 30 giugno 2024)Assegnate tre bike smile:siCiclabile. Nei giorni scorsi si è chiusa la settima edizione di Fiab-ComuniCiclabili, il riconoscimento della Federazione italiana ambiente e bicicletta che valuta e attesta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, scelta fondamentale per il buon esito della transizione virtuosa delle città.siper l’anno 2024Ciclabile con punteggio da tre. In Italia sono 179 i comuni che hanno aderito all’iniziativa e che fanno dunque parte di questo network. Un territorio che, nel complesso, comprende il 20,3% della popolazione Italiana. Nato con l’obiettivo di stimolare le amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di mobilità ciclistica, accompagnandole in questo virtuoso percorso, FIAB-ComuniCiclabili attribuisce a ogni territorio un punteggio da 1 a 5, assegnato sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile.