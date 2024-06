10 km marcia maschile e femminile Assoluti La Spezia 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Procede spedita ladi avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi. L’ultimo appuntamento per itori azzurri sono i Campionati italianidi La, di scena nella città ligure nella mattinata di domenica 30 giugno. Per quanto la provaci sarà Gianluca Picchiottino, che poche settimane fa partecipò agli Europei di Roma. Nellainvece riflettori puntati su Valentina Trapletti, che sulle strade del Foro Italico vinse uno splendido argento alle spalle di Antonella Palmisano. Di seguito, tutte le informazioni per seguire l’evento in tv le gare della 10 km dideglidi La. SEGUI LACALENDARIO COMPLETODI: TUTTI GLI EVENTI PARIGI, QUALIFICAZIONI: COME FUNZIONANOE TV – I Campionati italianidi La, comprese le prove della 10 km, saranno trasmessi inintegrale su Sportface TV a partire dalle ore 8.