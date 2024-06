Vis un girone che s’annuncia impegnativo C’è il derby col Picchio e poi il Milan Futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Il sorteggio ha detto. Saranno i rossoneri allenati da Daniele Bonera a militare nelB, unica vera novità nella composizione del raggruppamento centrale rispetto alle previsioni della vigilia. La Juve scivola al sud, dove ha molti tifosi; l’Atalanta resta al nord, con grande piacere. Per il resto, ha vinto la geografia, in ossequio alla suddivisione orizzontale. I veronesi del Legnago, pur recalcitranti, finiscono al centro, dove avevano già militato nel 2020-21 (salvi dopo il playout col Ravenna), al pari dei molisani del Campobasso, i più settentrionali dei meridionali. I Lupi, affidati a un nome di spicco come Piero Braglia, hanno già bazzicato le marchigiane in D (l’ultima volta sbancando il Benelli in un folle pomeriggio, rischiando di far perdere il campionato alla Vis), ma non avevano mai frequentato ildi mezzo della C.