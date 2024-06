Sonego-Navone in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Lorenzose la vedrà contro Marianonel primo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Non poteva sperare di pescare una testa di serie migliore il tennista piemontese, il quale ha una ghiotta chance di fare strada sui prati londinesi.si esprime piuttosto bene su erba – in passato ha anche vinto un torneo, ad Antalya – ma deve invertire il trend in una stagione finora al di sotto delle aspettative. Lorenzo ha vinto due match soltanto in un torneo nelma è apparso in crescita nelle ultime settimane e potrà senz’altro avere la meglio dell’argentino, che predilige altre superfici. Tra i due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 1° luglio, come quarto match dalle ore 12:00 italiane sul Court 5 (al termine di Schmiedlova-Wang).