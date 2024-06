Saldi | a Roma aumentano i consumatori che faranno acquisti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 29 giugno 2024) (Nova) – Sabato 6 luglio avranno inizio iestivi. Rispetto al 2023 e’ aumentato il numero deidiche ha intenzione di effettuare: il 76,4 per cento. E’ quanto emerge da una indagine di Confcommerciosulle attese della prossima stagione deiestivi. In particolare, il fenomeno e’ particolarmente accentuato per le donne dai 18 ai 44 anni. Il 52,5 per cento deidella Capitale sta attendendo i prossimiestivi per acquistare articoli ai quali sta pensando da tempo. La propensione ad acquistare articoli ai quali si pensa da tempo durante iestivi e’ in aumento rispetto all’anno 2023: e’ pari a 52,5 per cento. Tuttavia, la propensione all’acquisto non raggiunge ancora i livelli pre pandemici.