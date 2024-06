Oroscopo dal 29 giugno al 6 luglio

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 29 giugno 2024) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l’. Scopriamo cosa prevedono le stelle per la settimana che va dal 29al 6. Ci saranno diverse novità astrali questa settimana. L’ingresso di Mercurio nel segno del Leone, per esempio, che porta però ad avere un’opposizione particolare con Plutone. Cosa significa? Ci si guarderà molto dentro. Ci sarà più introspezione nonostante la bella stagione che porta leggerezza.– velvetgossipGli atri sembrano poi, aver posto una linea di confine tra chi avrà bisogno di trovare un’aurea di tranquillità per ritrovare se stessi e chi, invece, dovrà ingranare con la marcia e cogliere il momento creativo e gratificante che potrebbe verificarsi nel campo della professione.