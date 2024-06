Mutui crescono domande nei 6 mesi ma tassi variabili alti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Arrivano segnali positivi dal mercato dei: nei primi seidell'anno le richieste di finanziamenti raccolte online sono cresciute del 15% rispetto allo stesso periodo del 2023. E E sebbene il mercato sia ancora lontano dai livelli raggiunti negli anni precedenti e le erogazioni ancora sottotono (-13% nei flussi finanziati nel primo trimestre 2024 secondo Assofin), la ripresa della domanda fa ben sperare per un secondo semestre con valori in crescita. A fare il punto l'osservatorio congiunto Facile.it -.it. Cresce l'importo medio richiesto nei primi seidel 2024 a 133.389 euro, il 3% in più rispetto al 2023. Stesso aumento (+3%) per il valore medio dell'immobile oggetto di mutuo, salito nel 2024 a 207.614 euro. In lieve crescita anche l'età media degli aspiranti mutuatari, passata da 40 a 41 anni.