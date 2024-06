Munib morto a 18 mesi cadendo dal balcone La mamma | Gli avevo fatto il bagnetto e l’avevo messo a letto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 29 giugno 2024) Pavia – “È successo tutto in un attimo". Raiga Abaker Mohamed, 23enne originaria del Sudan, prova a trattenere le lacrime, sopraffatta dalla tragedia del tardo pomeriggio di venerdì, quando il figliodi soli 18Haider Mohamed, è precipitato daldell’appartamento al quarto piano del palazzo in via Cascina Spelta, traversa di viale Lodi alla periferia Est della città. Purtroppo inutile la corsa dell’ambulanza in ospedale, dove il bimbo ènella notte per le troppo gravi conseguenze del volo da oltre 12 metri. "Gliile lo- racconta la donna, che non parla italiano, usando un’amica come interprete - ero convinta che stesse dormendo. Ha suonato il campanello una mia amica, che era venuta a trovarci, sono andata ad aprirle la porta.