Maxischermi a Roma Italia Svizzera

(Di sabato 29 giugno 2024) Tifo azzurro acceso a! Gli Europei di calcio 2024 entrano nel vivo e la Nazionalena si prepara ad affrontare lain un match cruciale. Asono tanti i locali e gli spazi all’aperto che hanno allestito deiper permettere ai tifosi di vivere l’emozione della gara in compagnia. La partita degli ottavi di finale di Euro 2024 tra, in programma per stasera alle 18:00, non sarà trasmessa nei cinema all’aperto di Piazza della Cervelletta e Parco di Monte Ciocci come inizialmente previsto. Il motivo del cambio di programma è l’orario del match. I proiettori dei cinema, seppur potenti, non riescono a garantire una visibilità ottimale con la luce del sole ancora presente alle 18:00. Tuttavia, l’appuntamento con “Il Cinema in Piazza” non è annullato! La rassegna di cinema all’aperto continuerà regolarmente con le sue proiezioni serali, come da programma.