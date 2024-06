Martin penalizzato di 3 posizioni partirà quinto nel Gp d’Olanda

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 29 giugno 2024) ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Jorgeè statoditresulla griglia di partenza del Gp, inprogramma domani sul circuito di Assen. Lo spagnolo del team Prima Pramac, attuale leader Mondiale con 15 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, è statoper aver ostacolato Raul Fernandez (Trackhouse Racing) in Q2., secondo in qualifica alle spalle dello stesso Bagnaia,quindi dalla quinta posizione in griglia. – Foto Ipa Agency –(ITALPRESS). L'articolodi 3nel Gpproviene da Ildenaro.it. .