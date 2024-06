Marco l’eroe dei due mondi vive nel cuore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Trecentocinquanta metri. Camminando lentamente si completano in cinque minuti. Ma quella notte, dal Bagno Faustina numero 42 al grattacielo di piazza Costa, a Cesenatico, ce ne vollero almeno quindici. Quindici minuti per trecentocinquanta metri, rimasti scolpiti nella testa dura di un ragazzino che a tutti i costi avrebbe voluto farsi il pizzetto biondo, ma la barba ancora non c’era. Quindici minuti per vederePantani,dei due(l’Italia e la Francia) che oggi, per destino e volontà, tornano a incrociarsi. Il Giro e il Tour, allora, in una festa che sapeva di ‘Ghetto supastar’ e ‘La copa de la vida’, Spice Girls e Backstreet Boys, Nek e Natalie Imbruglia. Un altro campione come quello che vidi quella sera, a Cesenatico, non c’è stato.