L’Ue discute di Chat Control 2 0 la legge sulla sorveglianza di massa dei messaggi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 29 giugno 2024) Lo scorso 21 giugno il Consiglio dell’Unione europea ha rimandato una controversa votazione sul regolamento denominato2.0 a causa della diffidenza di alcuni Paesi che avrebbero potuto compromettere la maggioranza qualificata necessaria per approvare la norma. Il testo dovrebbe puntare a contrastare la pedopornografia online, ma il modo in cui lo fa ha messo in agitazione alcuni governi, incluso quello della Germania.2.0, come suggerisce il nome, imporrebbe infatti su tutte ledelle applicazioni discambiate tra privati illo di un’intelligenza artificiale, che lelerebbe in cerca di materiale pornografico in cui sono rappresentati minori. Secondo molti però, questa tecnologia non garantirebbe la privacy degli utenti e violerebbe inoltre uno dei principi base della corrispondenza, il diritto alla segretezza delle conversazioni.