Lobotka preoccupa il Napoli l’annuncio sul futuro è chiarissimo | le parole

(Di sabato 29 giugno 2024) Stanislav, altro giocatore centrale per Conte, si è espresso sul suodal ritiro slovacco mettendo in allerta il. “Ero a conoscenza anche delle situazioni died Anguissa e ho subito messo le cose in chiaro”,e musica di Antonio Conte, che nel corso della conferenza stampa tenutasi in settimana, ha allargato ulteriormente la cerchia di calciatori ritenuta da lui imprescindibile per il nuovo. Non solo Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia quindi, ma anche Stanislav, protagonista assoluto ad Euro 2024 con la sua Slovacchia. Il regista, aldal 2020, è stato corteggiato più volte durante l’anno, soprattutto dal Barcellona e nello specifico da Xavi, ex tecnico dei catalani, che aveva tessuto più volte lodi nei confronti del calciatore.