Igiene orale | 3 strumenti indispensabili

(Di sabato 29 giugno 2024) Faccette dentali, cura della parodontite, implantologia: di salute della bocca e dei denti sul nostro sito abbiamo scritto frequentemente. A prescindere dal tipo di intervento necessario, dalle più semplici cure conservative agli interventi di ricostruzione ossea più complessi, un filo rosso unisce il successo di ogni pratica dentistica: l’quotidiana, scrupolosa e metodica a casa! Ecco 3da non sottovalutare per curarsi davvero a fondo della propria bocca e della sua salute. Nettalingua Il nettalingua è uno strumento di uso domestico che serve appunto per pulire la lingua. Una scadente pulizia della lingua, oltre che ad una patina sgradevole alla vista, può causare alitosi e proliferazione dei batteri dopo i pasti.