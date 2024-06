Griglia di partenza MotoGP GP Olanda 2024 | risultati e classifica qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Andate in archivio ledel GP d’, appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Assen (Paesi Bassi), un time-attack particolarmente tirato ha dato il responso. Nella Cattedrale del Motociclismo i centauri della top-class hanno spinto alacremente per massimizzare la loro prestazione e ottenere la pole-position, per garantirsi un posto al sole per la Sprint Race di oggi e la gara di domani. Francesco Bagnaia si presentava come il favorito per la p.1. Nella giornata di ieri, Pecco aveva ottenuto i migliori tempi nella sessione di prove libere e nelle pre-. Un feeling con questo tracciato speciale per il piemontese, a segno già nel 2022 e nel 2023 nella gara domenicale. L’obiettivo di Bagnaia è quello di avvicinarsi ulteriormente allo spagnolo Jorge Martin.