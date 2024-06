F1 qualifiche GP Austria | Verstappen ritorna in pole e fa 40!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 29 giugno 2024) Sotto il caldo torrido del Red Bull Ring Maxconquista lanumero 40 in carriera e lo fa con un giro mostruoso nel Q3 delledel GP d’. Alle sue spalle in seconda posizione Lando Norris seguito da George Russell. Quarta la Ferrari di Sainz mentre Leclerc va in ghiaia all’ultimo colpo e partirà sesto Al Red Bull Ring Maxconquista la suanumero 40 in Formula 1 e domani partirà davanti a tutti nel GP d’. L’olandeseindopo l’ultima conquistata nel GP di Imola poco più di un mese fa. Alle sue spalle in seconda posizione Lando Norris e George Russell. Semplicemente mostruoso oggi il campione olandese che fa stampare il tempoin 1.04.314 rifilando ben quattro decimi a Norris secondo.