Euro 2024 Darmian | Prevalgono delusione e rammarico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) “Adesso prevale il senso die di. C’era la voglia e la possibilità di fare meglio, ma non ci siamo riusciti. È giusto prenderci le nostre responsabilità e metterci la faccia. È un dispiacere che va oltre, perché bisogna chiedere scusa a tutti per quello che abbiamo fatto. Posso dire solo questo. Non è mai piacevole perdere, è dura quando si subiscono queste sconfitte. Non c’è altro da aggiungere”. A dirlo è il difensore dell’Italia, Matteo, ai microfoni di Sky Sport, al termine dell’ottavo di finale diperso 2-0 contro la Svizzera.: “” SportFace. .