Eleonora Giorgi racconta del tumore al pancreas | Sono fragile dopo dopo 8 mesi di diagnosi sono presa da momenti di debolezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Mercoledì 26 giugno, tra gli ospiti di Estate in Diretta, c’era anche. L’attrice ha parlato della sua carriera, dei film ma anche della malattia: laconvive da diverso tempo con unal. Nunzia De Girolamo l’ha accolta dicendo: “Hai questo nuovo look di capelli”, e l’attrice ha risposto: “Eh sai che ho qualche problemino di salute, li vedi meno folti”. Ma la presentatrice ha chiarito dicendo di riferirsi al colore, più biondo.hato: “di chemio che non cadevano, adesso ho cambiato chemio e pare che potrebbero cadere. Allora ho detto che se devono cadere, devono cadere biondi“. La De Girolamo ha ringraziato l’ospite per parlare in maniera così disinvolta di un argomento così difficile e delicato: “Io ti devo dire grazie, il fatto che una donna così di successo come te, ne parli Ti dico grazie”.